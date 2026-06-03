المشدد لـ3 متهمين والحبس لـ13 آخرين في قضية ابتزاز المواطنين عبر تطبيق إلكتروني بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 16 متهمًا، بينهم 3 أجانب، بتهمة تهديد وابتزاز مواطنين باستخدام صور خاصة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب؛ لإجبارهم على سداد مستحقات "قروض" بالجيزة، إذ تضمن منطوق الحكم معاقبة 3 متهمين هم: "عفراء" سودانية الجنسية، و"هونج" ماليزي الجنسية، و"لي كيو" صيني الجنسية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن الحكم معاقبة 6 متهمين آخرين هم: "إيمان. ح"، و"حبيبة. م"، و"إيمان. ع"، و"مارينا. ر"، و"كريمة. ع"، و"سمر. ع"، بالحبس مع الشغل لمدة عامين.

كما عاقبت المحكمة 7 متهمين هم: "إسراء. ع"، و"سلمى. ع"، و"حسام. ا"، و"ياسمين"، و"هايدي"، و"جهاد. خ"، و"آلاء"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.

وأسندت التحقيقات، في القضية رقم 4936 لسنة 2025 جنايات الجيزة، إلى المتهمين أنهم أنشأوا وأداروا حسابات وتطبيقات إلكترونية استُخدمت في تهديد عدد من المواطنين، من خلال إرسال رسائل تضمنت عبارات تهديد بنشر أمور وصور تمس الشرف والاعتبار، وإرسالها إلى أقاربهم ومعارفهم، مقابل إجبارهم على دفع مبالغ مالية.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين استخدموا وسائل تقنية المعلومات للحصول على البيانات الشخصية للضحايا، ومعالجتها ودمجها بمحتوى منافٍ للآداب، بما يشكل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، كما استغلوا تطبيقات التواصل الاجتماعي في نشر وإرسال محتوى دون موافقة أصحاب البيانات.

واستمعت النيابة، إلى أقوال عدد من المجني عليهم، إذ أكد أحدهم، ويعمل معلمًا أول، أنه شاهد إعلانًا عبر موقع "فيسبوك" لتطبيق يمنح قروضًا مالية، فقام بتحميله للحصول على قرض بمبلغ بسيط، قبل أن يتلقى لاحقًا رسائل تهديد تتضمن صورًا وعبارات مسيئة، لإجباره على سداد مبالغ مالية إضافية.

كما أيد تقرير الفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ما ورد بأقوال الضحايا، إذ أثبت وجود رسائل وعبارات تهديد على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة عدد من المتهمين.

وكانت الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات قد تمكنت من ضبط عدد من مسئولي أحد تطبيقات القروض الإلكترونية، عقب بلاغ من مواطن أفاد بتلقيه قرضًا ماليًا بقيمة 715 جنيهًا عبر محفظة إلكترونية، قبل أن يتعرض للتهديد والتشهير لإجباره على سداد 1500 جنيه بزعم أنها رسوم القرض.

وأوضحت التحقيقات، أن التطبيق كان متاحًا عبر متجر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد فقط، ويشترط للحصول على القرض منح صلاحيات واسعة تشمل الوصول إلى الكاميرا، والرسائل النصية، وجهات الاتصال، والموقع الجغرافي، والبيانات الشخصية، فضلًا عن رفع صور بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية للمستخدم.

وبحسب التحقيقات، كان القائمون على التطبيق يستخدمون تلك البيانات في تهديد العملاء حال تأخرهم عن السداد، من خلال إرسال صورهم ومعلوماتهم الشخصية إلى جهات الاتصال المسجلة على هواتفهم، مصحوبة بعبارات مسيئة ومهينة، لإجبارهم على دفع الأموال المطلوبة.