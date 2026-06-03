 براءة زوجة مستريح السيارات من تهمة الاشتراك في النصب.. وتأييد حبس زوجها 30 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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براءة زوجة مستريح السيارات من تهمة الاشتراك في النصب.. وتأييد حبس زوجها 30 عاما

أحمد محفوظ
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 4:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 4:09 م

قضت محكمة جنح التجمع ببراءة زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، من تهمة الاشتراك مع زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة اتهامات بالمشاركة في عمليات النصب المنسوبة لزوجها، والتي تضمنت الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم استثمارها في مجال السيارات.

وفي سياق متصل، كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت برفض المعارضة الاستئنافية لرجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في 10 قضايا نصب واستيلاء على أموال المواطنين بزعم شراء سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وأيدت المحكمة حبس المتهم لمدة 3 سنوات في كل قضية، بإجمالي 30 عامًا.

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