حزب الله يعلن استهداف تجمعين لقوات إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله"، الأربعاء، تنفيذ هجومين استهدفا تجمعين لقوات إسرائيلية في جنوبي لبنان.

وقال الحزب إن الهجومين جاءا "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

وأوضح الحزب، في بيانين منفصلين، أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة العديسة بقذائف مدفعية.

وأضاف أنه استهدف تجمعا آخر لجنود إسرائيليين في محيط بلدة البياضة جنوبي لبنان برشقة صاروخية.

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من حجم الخسائر، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج رد "حزب الله" العسكري.

ومنذ فترة تصعد إسرائيل عدوانها على لبنان، ووسعت توغلها، وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بادعاء الرد على "حزب الله".

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات للهدنة المعلنة في أبريل الماضي والممددة حتى يوليو المقبل، عبر قصف دموي يخلّف شهداء وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيّرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و468 شهيدا و10 آلاف و577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.