فلسطين: تداعيات خطيرة للاستيطان الإسرائيلي وندعو واشنطن لوقف هذا الجنون

حذرت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، من "التداعيات الخطيرة" لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، داعية واشنطن إلى التدخل لوقف "الجنون الإسرائيلي".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2162 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الرئاسة إن "الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، ولن يمنح الشرعية لأحد"، مؤكدة أنه يشكل "تحديا سافرا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وحملت الرئاسة السلطات الإسرائيلية مسؤولية "التداعيات الخطيرة" المترتبة على هذه السياسات، معتبرة أنها "ستدفع المنطقة نحو المزيد من جولات العنف والتصعيد".

ودعت الرئاسة الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري "لوقف الجنون الإسرائيلي إذا كانت تريد تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وشددت على أن الشعب الفلسطيني "سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة"، مؤكدة أن المخططات الاستيطانية "لن تثنيه عن مواصلة نضاله حتى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتأتي الإدانة الفلسطينية عقب مصادقة "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" الإسرائيلي، الأربعاء، على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية.

وتشمل المخططات بناء 1006 وحدات استيطانية في مستوطنة "جفعات" ضمن تجمع "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم، و922 وحدة في مستوطنة "هار براخا" جنوب نابلس، و234 وحدة إضافية في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل.

ويرى فلسطينيون أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة لتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض، فيما يعتبر المجتمع الدولي المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام حل الدولتين.

ومنذ بدء الإبادة بقطاع غزة في أكتوبر 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى لاستشهاد 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666، واعتقال 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، حسب المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني.

كما تشمل الاعتداءات الإسرائيلية تخريب وهدم منشآت ومنازل وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.

وفي العام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها.​​​​​​​