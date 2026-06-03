كشف البنك المركزي المصري في تقريره اليوم، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل نحو 163.911 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025 /2026 مقابل نحو 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي نفسه.

وذكر المركزي، أن الدين الخارجي طويل الأجل سجل 129.490 مليار دولار مقابل نحو 128.950 مليار دولار، وبلغ الدين الخارجي قصير الأجل نحو 34.421 مليار دولار مقابل 34.763 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الدين الخارجي على الحكومة سجل 81.846 مليار دولار بنهاية عام 2025 مقابل 80.760 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.

كما سجلت أرصدة المديونية على البنك المركزي نحو 36.995 مليار دولار مقابل 37.295 مليار دولار، وبلغت مديونية البنوك 23.004 مليار دولار مقابل نحو 23.563 مليار دولار.