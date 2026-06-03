الأهلي يقترب من إنهاء أزمة توروب بعد اتفاق جديد

اقترب النادي الأهلي من حل أزمة المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، بعد تقارب وجهات النظر في الاتفاق على رحيل المدرب والحصول على الشرط الجزائي.

واستقر النادي الأهلي على رحيل ييس توروب بعد الموسم الكارثي مع الفريق، والذي شهد خسارة الأهلي لقب الدوري وكأس مصر وكأس رابطة الأندية المصرية، بالإضافة للخروج المبكر من بطولة دوري أبطال إفريقيا وعدم ضمان التأهل في الموسم الجديد من البطولة القارية.

وكشف مصدر في النادي الأهلي عن توصل إدارة الكرة بالنادي لاتفاق مع المدرب الدنماركي لرحيله مقابل الحصول على راتب 5 أشهر.

وأوضح المصدر أن الاتفاق يتضمن حصول المدرب على 3 أشهر قيمة الشرط الجزائي، وشهر إضافي بجانب راتب شهر يونيو.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الاتفاق خلال الساعات المقبلة، بعد وصول المدرب الدنماركي إلى مصر، بعدما سافر بنهاية الموسم.

كما اتفق النادي الاهلي مع وكيل ييس توروب على نسبة الوكالة المتفق عليها، وأبدت الوكالة مرونة في فسخ التعاقد لأن المدرب لديه عرض جديد ويريد أن يكون متاحًا قبل الموسم المقبل.

يذكر أن الأهلي كان توصل من قبل لاتفاق مع ييس توروب، على إنهاء التعاقد بنهاية الموسم عقب مباراة المصري البورسعيدي، مقابل حصول المدرب الدنماركي على راتب 5 أشهر، قبل أن يتراجع توروب.