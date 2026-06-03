الكويت تخفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني وتطلب مغادرة دبلوماسيين اثنين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية خفض عدد أعضاء السفارة الإيرانية لدى البلاد، واعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية شخصين «غير مرغوب فيهما»، مطالبةً إياهما بمغادرة الأراضي الكويتية خلال 24 ساعة.

وسلّمت الوزارة القائم بالأعمال الإيراني المستشار حامد حميد يعقوبي فر، مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية المتواصلة»، مؤكدة أن القرار جاء ردًا على الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت الأراضي الكويتية، وتجددت فجر الأربعاء.

وقالت الخارجية الكويتية في بيان، مساء الأربعاء، إن الهجمات طالت عددًا من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرات المدنيين، فضلًا عن أضرار مادية لحقت بمنشآت حيوية ومقار دبلوماسية.

واعتبرت الكويت أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لسيادتها وسلامة أراضيها، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت الخارجية الكويتية إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع استخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي أعمال عدائية ضد أي دولة، كما رفضت الاتهامات الإيرانية الموجهة إليها، ووصفتها بأنها «مزاعم لا تستند إلى أدلة».

وقال نائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان، إن «الادعاءات الإيرانية الباطلة عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل، وأن تكرار هذه المزاعم لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال الاعتداءات التي طالت أراضي دولة الكويت ومنشآتها المدنية والحيوية»، بحسب تعبيره.

وأكدت الكويت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وأراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.