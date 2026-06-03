اتهام نرويجي جندته عصابة مرتبطة بإيران بالتخطيط للقتل في لندن

اتهم الادعاء خلال محاكمة في لندن اليوم الأربعاء شابا نرويجيا سافر إلى بريطانيا بالتخطيط لتنفيذ جريمة ​قتل مقابل مبلغ مالي بعد أن جندته إحدى ‌عصابات الجريمة المنظمة السويدية التي تعمل لحساب الحكومة الإيرانية.

وقال مسئول الإدعاء أليستر ريتشاردسون أمام محكمة أولد بيلي في لندن إن السلطات ألقت ​القبض على يوهانس ناتلاند البالغ من العمر الآن ​19 عاما في غرفة فندق في هادرسفيلد بشمال إنجلترا في مارس من العام الماضي، وبحوزته سلاحان ناريان ​وذخيرة.

وأضاف: "جندته عصابة تدعى فوكستروت نتورك واتفقت معه على السفر إلى ​هنا وتنفيذ عملية قتل مقابل مبلغ مالي".

وأوضح ريتشاردسون أن "العصابة التي جندته... هي عصابة إجرامية سويدية منظمة يستخدمها النظام الإيراني".

وينفي ناتلاند تهمة التآمر ​للقتل.

وقال ريتشاردسون لهيئة المحلفين إن ناتلاند أقر بالفعل في ​أكتوبر الماضي بحيازة مسدس نصف آلي ومسدس دوار وذخيرة حية، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف: "لا ‌نعرف الشخص الذي كان المتهم يخطط لقتله، ولكن كما سترون من رسائله ورسائل آخرين وما أخبر به أصدقاءه في النرويج قبل أن يشرع في تنفيذ خطته. كان من الواضح أن ​هذا ما كان ​ينتويه".

وقال ريتشاردسون للمحكمة، إن الرسائل أظهرت أن شخصية تحمل اسم (العميل 47) كانت هي المسئولة عن العملية. ​

وأضاف أنه في محادثات مع شخص آخر حول "الاستعانة ​بقاتل مأجور"، قال العميل 47 إن المبلغ المتاح هو 25 ألف يورو.

وأوضح للمحكمة أن شخصا آخر كان من المفترض تكليفه بارتكاب جريمة ​القتل لكنه تردد في القيام بهذه ​المهمة، لذا لجأوا إلى ناتلاند.

وقال ريتشاردسون: "كانت جريمة قتل لا بد من إتمامها".