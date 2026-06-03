عقد اتحاد الصحفيين الأفارقة، اجتماعه الأول برئاسة د. محمد فايز فرحات رئيس الاتحاد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وبحضور د. سامية عباس أمين عام الاتحاد، والسفير أحمد حجاج مستشار الاتحاد، وأعضاء مجلس الأمناء: السفير محمد حجازي، والأستاذ عزت إبراهيم، والأستاذ أحمد أيوب، والإعلامي ماهر عبد العزيز، والإعلامي أيمن عدلي، والأستاذة زينب حلمي مدير إدارة الدورات بالاتحاد.

وخلال الاجتماع، أكد د. فرحات، أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد في دعم التعاون الإعلامي بين دول القارة، وتعزيز قضايا الوعي والتنمية ومواجهة التحديات المشتركة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعلامًا واعيًا وقادرًا على دعم الاستقرار والتنمية داخل القارة الأفريقية، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الاتحاد.

وحرص فرحات، على توجيه الشكر والتقدير للكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، الرئيس السابق للاتحاد؛ تقديرًا لما قدمه من جهود كبيرة خلال فترة رئاسته، وإسهاماته المخلصة في دعم مسيرة الاتحاد وتعزيز حضوره على الساحة الأفريقية.

وشهد الاجتماع، استعراض خطط وبرامج عمل الاتحاد المستقبلية، التي تستهدف توسيع مجالات التعاون الإعلامي والتدريب والتأهيل، وتنظيم فعاليات ودورات تدعم الكوادر الصحفية والإعلامية بالقارة الأفريقية، بما يسهم في بناء إعلام أفريقي قوي ومؤثر، والعمل على تعزيز العلاقات مع المؤسسات الصحفية بالدول الأفريقية، بما يدعم رسالة التعاون المصري الأفريقي.

وفي ختام الاجتماع، وجه د. فرحات، الشكر لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم ودعمهم، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز دوره كمنصة إعلامية أفريقية داعمة لمسارات التنمية والتكامل بين الشعوب الأفريقية، وتعزيز الوعي الأفريقي من خلال النخبة الإعلامية الأفريقية، باعتبارها إحدى النخب المهمة داخل القارة.