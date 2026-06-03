 الطيران المدني الكويتي: استئناف جميع رحلات طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب T5 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الطيران المدني الكويتي: استئناف جميع رحلات طيران الجزيرة عبر مبنى الركاب T5

الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
كونا
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 3:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 3:29 م

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الأربعاء، استئناف جميع رحلات طيران الجزيرة من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب (تي 5).

وأشارت الهيئة إلى اتخاذ القرار بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت الكويت تعرض مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي لهجوم بطائرات مسيرة.

وقال الجيش الكويتي في بيان إن «عددًا من الطائرات المسيرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص».

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حجم الأضرار في صالة المطار في الكويت بعد الاستهداف، كما التقطت عدسات مواطنين لحظة الاستهداف وانطلاق الدفاعات الجوية في مقاطع أخرى.

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