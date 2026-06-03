صفارات الإنذار تدوي شمالي إسرائيل بعد إطلاق صاروخين من لبنان

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دوت صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل، الأربعاء، عقب إطلاق صاروخين من لبنان، بحسب بيان أصدره الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة "مسغاف عام" الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

وادعى لاحقا أن سلاح الجو اعترض "صاروخين أُطلقا من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

ولم يتسن للأناضول التحقق عبر مصادر مستقلة من رواية الجيش الإسرائيلي، في ظل تعتيم شديد على نتائج رد "حزب الله" العسكري.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" تنفيذ هجومين استهدفا قوات إسرائيلية جنوبي لبنان ردا على خروقات تل أبيب لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ فترة تصعد إسرائيل عدوانها على لبنان، ووسعت توغلها، وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بادعاء الرد على "حزب الله".

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات للهدنة المعلنة في أبريل والممددة حتى يوليو المقبل، بقصف دموي يخلّف شهداء وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيّرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و468 شهيدا و10 آلاف و577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.