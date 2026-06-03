ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن طهران وافقت على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

وصرح ترامب لصحيفة نيويورك بوست: "لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي، وقد وافقوا بالفعل على أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا".

وعندما طُلب منه توضيح الأمر بشكل أكبر، قال: "لقد وافقوا على ذلك. أعني أنهم قد يغيرون رأيهم، لكن ذلك كان أحد الأمور التي كان عليهم الموافقة عليها. لقد وافقوا على ذلك. كان هذا هو الأمر الأساسي".

ولم يصدر أي تعليق فوري من إيران، لكن الملف النووي ظل لفترة طويلة إحدى أبرز نقاط الخلاف في المحادثات بين طهران وواشنطن.

كما قال ترامب إن المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، يشارك في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، مضيفا أنه "يرغب في لقائه".

وقال ترامب: "إنه مشارك في الأمر، بالتأكيد".

وأضاف: "نعم، أعتقد أن لديهم احتراما كبيرا له".

وعندما سُئل عن الحالة الصحية لخامنئي، أجاب: "لا أعرف، لم تتح لي فرصة مقابلته".

وتابع: "إذا صدقتم كل ما يُقال في القصص المتداولة، فستجدون أن هناك الكثير من الأجزاء المفقودة".

وعندما سُئل عما إذا كان مستعدا للقاء خامنئي، رد قائلا: "نعم، أود أن ألتقيه. أود أن ألتقي الجميع.. وربما سنلتقي في مرحلة ما، بحسب الكيفية التي ستسير بها الأمور".