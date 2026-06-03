مقترح أوروبي لإسناد الدور الرئيسي لأسبيدس في إزالة الألغام من مضيق هرمز

كشفت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت أن تتولى مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد دورًا رئيسيًا في إزالة الألغام من مضيق هرمز «عندما تسمح الظروف بذلك»، وذلك في مساهمة أوروبية في مبادرة تقودها فرنسا وبريطانيا.

وذكرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي في مذكرة بتاريخ 26 مايو أن «الوضع يستدعي من الاتحاد تقديم مساهمة فعالة» لتحالف مؤقت بقيادة فرنسا وبريطانيا «ستُفعل عندما تسمح الظروف بذلك، وستكون منفصلة عن الأطراف المتحاربة».

وجاء في الوثيقة التي وزعت على الدول الأعضاء في التكتل: «يُقترح، عندما تسمح الظروف بذلك، تكليف مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بالاضطلاع بالدور الرئيسي في إزالة الألغام من مضيق هرمز، وذلك كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في جهود التحالف الفرنسي البريطاني المؤقت».

ويتطلب توسيع تفويض مهمة أسبيدس البحرية إجماعًا من الدول الأعضاء، البالغ عددها 27، والتي لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستؤيد هذا التغيير.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أنشأ عملية «أسبيدس» البحرية في فبراير 2024، كعملية دفاعية استجابةً لأزمة البحر الأحمر، عقب هجمات الحوثيين المتكررة على الملاحة الدولية منذ أكتوبر 2023.

وانطلقت العملية بتفويض لحماية السفن وضمان حرية الملاحة، وتنشط على طول خطوط الملاحة البحرية الرئيسية حول مضيق باب المندب، وتراقب الوضع البحري في مضيق هرمز، بالإضافة إلى المياه الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عُمان، والخليج العربي.