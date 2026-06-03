وكالة تسنيم: مزاعم ترامب حول الرد الإيراني تخالف الواقع تماما

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قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، إن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الرد الإيراني «تخالف الواقع تمامًا».

وأشارت الوكالة إلى أن إيران لم تبعث بأي رد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم، خلال الأيام القليلة الماضية.

ولفتت إلى أن إيران – وبعد الجرائم الإسرائيلية في لبنان - علّقت عمليًا تبادل الرسائل عبر الوسطاء، وذلك لحين تلبية شروط طهران المتعلقة بلبنان.

وذكرت أن «إيران وجبهة المقاومة أكدتا أنهما لن تقفا صامتتين إزاء الجرائم الإسرائيلية في لبنان».

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المفاوضات الجارية مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار.

وقال خلال لقاء لصحيفة «واشنطن بوست»، اليوم الأربعاء، إن «المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، منخرط في هذه المحادثات، ويمنح الموافقة النهائية عليها».

وأبدى استعداده للقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي فور التوصل إلى اتفاق سلام، مؤكدًا أن المحادثات الجارية تسير في اتجاه إيجابي.

كما شدد ترامب على أن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن الأوضاع في إيران «تتطور بسرعة وستكون جيدة جدًا».