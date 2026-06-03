الجيش اللبناني: إصابة ضابط وجندي بغارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش جنوبا

أفاد الجيش اللبناني بإصابة ضابط وجندي جراء غارة إسرائيلية استهدفت اليوم الأربعاء، آلية للجيش على طريق دير الزهراني - النبطية، وذلك في سياق الاستهداف المتعمّد لعناصر الجيش وآلياته ومراكزه.

ونوه في بيان، مساء اليوم، أن الاستهداف يتزامن ذلك مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ولا سيما الجنوب، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين والعسكريين، ووقوع دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية، في ظل العمليات العدائية الممنهجة الرامية إلى تهجير السكان من قراهم وبلداتهم، ما يُظهر الأهداف الحقيقية وراء تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية.

وتزامنًا مع مواصلة إسرائيل شنّ هجمات على جنوب لبنان، وفي اليوم الثاني من جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل تجري برعاية أمريكية في واشنطن، استشهد ستة أشخاص في ضربتين إسرائيليتين قرب صور جنوب لبنان اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة «فرانس برس».

وأوضح المصدر، طالبًا عدم كشف هويته، أن أربعة سوريين وفلسطينيَّين اثنين استشهدوا في ضربتين إسرائيليتين على منطقة الحوش، بعدما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بغارتين إسرائيليتين على طريقين في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بوقوع ضربة قرب بيروت صباحًا، حيث أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنه تم «استهداف سيارة على طريق خلدة، عند المدخل الجنوبي للعاصمة، على الطريق الرئيسي الواصل بين بيروت وجنوب لبنان»، ومحيط سيارة على طريق سينيق.

كما أشارت إلى أن «مسيّرة معادية استهدفت صباحًا، سيارة على أوتوستراد دير الزهراني - حبوش، وأفيد بوقوع إصابة»، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة المعبر في بلدة كفرتبنيت.

ولفتت إلى أن «مسيّرة معادية استهدفت آلية للجيش اللبناني بصاروخ موجه على طريق دير الزهراني - حبوش، وأفيد بوقوع إصابات».

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الاثنين، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وقف تل أبيب خططها لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل التزام حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل.