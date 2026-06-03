فاروق حسني عن إسكندرية: كانت أجمل من باريس لكنها «اتشلفطت» الآن

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن مدينة الإسكندرية التي عاش فيها في بداياته كانت استثنائية، تستحق بالفعل لقب «عروس البحر المتوسط».

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامي عبداللطيف المناوي، عبر بودكاست رؤية أخرى على منصة الشرق، أن الإسكندرية أثرت فيه بعمق، خاصة منطقة بحري القريبة من بيته، قائلا: «إسكندرية دي كانت جميلة.. كانت مدينة تستحق إنها تبقى فعلًا عروس البحر المتوسط».

وأوضح حسني أنه حين عاش الإسكندرية وتجول فيها، وجد بيوتا جميلة ومناسيب عمرانية تمنح إحساسا بالرحابة، مضيفا: «أنا طبعًا حسيت المدينة، فالمدينة حستني جدًا، وتفاعلت وتفاعمت فيها يعني حقيقي».

وأشار إلى أنه عندما غادر الإسكندرية إلى باريس لم يشعر بفارق كبير في الجمال، قائلا: «ما لقيتش في فرق كبير.. قلت إسكندرية أجمل فعلًا، فعلًا كانت أجمل».

وتحدث فاروق حسني عن علاقته الحالية بالمدينة، موضحا أنه لم يعد يعيش داخل الإسكندرية، واختار أن يكون بيته خارجها على طريق مطروح.

وأكد أن ابتعاده عن المدينة سببه تغير ملامحها وزحامها، قائلا: «بقت زحمة ووحشة، واتهدمت فيها حاجات، حاجات كتير، مباني تراثية، اتشلفطت يعني».

ولفت إلى أن الإسكندرية بالنسبة له أصبحت ذكرى أكثر من كونها واقعا يريد العودة إليه باستمرار، موضحا أن كثرة الذهاب إليها بصورتها الحالية قد تؤذي تلك الذكرى.

وقال حسني: «إنت فاكر، إنما لما تروح كتير دلوقتي هتبهدل الذكرى دي»، مؤكدا أنه يفضل الاحتفاظ بالإسكندرية كما عرفها في بداياته، وكما بقيت حاضرة في ذاكرته.