إيران تتعهد باستخدام كل القدرات لمواجهة الأعمال العدوانية الأمريكية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ«الهجمات العدوانية الأمريكية» ضد ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم (جنوب البلاد).

وأكدت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «تسنيم»، أن «إيران ستستخدم القدرات كافة لمواجهة الأعمال العدوانية، وذلك في إطار ممارستها لحقها الأصيل في الدفاع عن سلامة أراضيها».

وقالت إن «هذه الأعمال العدوانية لا تمثل فقط انتهاكًا لتفاهم وقف إطلاق النار المؤرخ في 8 أبريل، بل تُعد أيضًا انتهاكًا صارخًا للمبدأ الأساسي المتمثل في حظر استخدام القوة، المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي».

وذكرت أن «سماح أي دولة لأطراف أجنبية باستخدام أراضيها البرية أو البحرية أو الجوية، أو المنشآت والقواعد الموجودة على أراضيها، لدعم أو تنفيذ عدوان عسكري ضد إيران، يُعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، ويُصنف وفق القرار رقم 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عملًا عدوانيًا مماثلًا للاعتداء المباشر على إيران».

ونوهت أن «المسئولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الناجمة عن هذا الوضع تقع على عاتق المعتدين الأمريكيين والإسرائيليين، وكذلك جميع الأطراف التي وضعت أراضيها وإمكاناتها في خدمتهم وساهمت في تنفيذ هذه الأعمال العدوانية ضد إيران»، بحسب نص البيان.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، تنفيذ هجوم صاروخي وبالمسيّرات استهدف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر الأسطول الخامس في البحرين، في رد مباشر على اعتداءات أمريكية طالت مواقع ومصالح إيرانية في المنطقة.

وأوضح الحرس في بيان أن الهجوم جاء ردًا على قصف واشنطن برج اتصالات في جزيرة قشم، إضافة إلى استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار بالغة في غرفة محركاتها.

وأكد أن العملية تحمل رسالة ردع، محذرًا من أن أي مساس بأمن مضيق هرمز سيقابل برد مكلف.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية استهدفت بنية تحتية اتصالية في جزيرة قشم، قبل أن تبادر إيران بالرد عبر ضرب أهداف عسكرية أمريكية في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم خلال الأيام الماضية، دون تحديد أسباب واضحة في حينه، في وقت تحدثت فيه تقارير ميدانية عن تبادل هجمات شملت إسقاط مسيّرات واستهداف مواقع عسكرية.

ويتزامن هذا التصعيد مع حالة جمود في المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن، رغم مؤشرات سابقة على اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي، ما يعكس تعقيد المشهد الإقليمي وتداخل المسارات العسكرية والسياسية.