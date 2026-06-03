القبض على المتهمين بتحطيم محل والتعدي على أسرة بسبب خلافات الجيرة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدي على شخص وأسرته وتحطيم المحل الخاص به في القاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من شخصين لقيامهما بالتعدي عليه وأسرته وتحطيم المحل الخاص به في القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه عاطل ومقيم بمنطقة دار السلام. وبسؤاله، أفاد بتعدي الشخصين المشار إليهما عليه وأسرته وتحطيم المحل التجاري الخاص به، الكائن بدائرة القسم، بسبب خلافات الجيرة بينهم.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما، وتبين أنهما عامل وسائق ومقيمان بدائرة القسم. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الأسباب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.