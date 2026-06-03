الخطوط الكويتية تعيد جدولة الرحلات المتأثرة اليوم وتُعفي المسافرين من رسوم التغيير والإلغاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة جدولة رحلاتها المتأثرة خلال فترة توقف الرحلات اليوم، قائلة إنها ستعلن عنها وفق المواعيد الجديدة.

وأعلنت الشركة في بيان، الأربعاء، إعفاء المسافرين الراغبين في إلغاء تذاكرهم أو تغيير مواعيد حجوزاتهم من أي رسوم وذلك لرحلات اليوم فقط.

من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتي، استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب «تي 4».

وأشارت في بيان إلى اتخاذ القرار عقب انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.

وقبل قليل، أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية عبد المحسن الفقعان، أن المطار سيفتح خلال نصف الساعة إلى الساعة القادمة.

وأضاف في تصريح لقناة «الأخبار»، أن ذلك يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الرحلات ستعود كلها مرة أخرى.

وأوضح أن الأمان وسلامة الركاب والطائرات يأتيان في أولوية جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.

وفجر الأربعاء، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية.