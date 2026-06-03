سعر النحاس ينحدر عن مستوياته القياسية وسط تطورات حرب إيران

هبطت أسعار النحاس من أعلى مستوياتها على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة، اليوم الثلاثاء، مع سيادة حالة من التشاؤم بشأن فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود المستقبلية لثلاثة أشهر إلى ما دون 14 ألف دولار للطن، بعدما سجلت مكاسب 3% خلال أول جلستين من تعاملات الأسبوع.

وانخفض سعر النحاس 0.4% إلى 13983 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن، بعدما أغلق عند 14040.50 دولار للطن، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو، فيما استقرت أسعار الألومنيوم إلى حد كبير عند 3756 دولارا للطن، وتراجع النيكل بنسبة 0.5% إلى 19145 دولارا للطن.

وتعرض النحاس لتقلبات حادة بفعل الصراع هذا العام، إذ عززت الحرب التوقعات برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وهي خطوة من شأنها إضعاف الطلب على المعدن.

في المقابل، أسهمت الأعمال القتالية في دفع أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، عقب الهجمات التي استهدفت منتجي المعدن في منطقة الخليج العربي.

ويترقب متداولو النحاس هذا الشهر قرارا أمريكيا بشأن الرسوم الجمركية قد ينتهي بفرض رسوم على الواردات.

وقبيل صدور القرار، ارتفعت مخزونات النحاس في الولايات المتحدة بشكل كبير، ما أدى إلى تشديد المعروض في أسواق أخرى.