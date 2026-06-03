أصالة نصري تستعد لجولة غنائية في أمريكا خلال أكتوبر بـ3 حفلات كبرى

تستعد المطربة السورية أصالة نصري لجولة غنائية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بإحياء 3 حفلات غنائية دفعة واحدة.

يحل موعد الحفل الأول يوم 23 أكتوبر في ولاية كاليفورنيا على خشبة مسرح دولبي بهوليود، أما الحفل الثاني فيحل موعده يوم 30 أكتوبر في ولاية نيوجيرسي على خشبة مسرح نيوارك سيمفوني، وهو الحفل الذي يعتبر الأول لأصالة في هذه الولاية، ووصفته الجهة المنظمة بالقول "ليلة لا تُنسى واداء تاريخي".

في حين يحل موعد الحفل الثالث يوم 31 أكتوبر في ولاية ميشيجان على خشبة مسرح فوكس في مدينة ديترويت، وهذا المسرح يعتبر واحداً من أشهر وأفخم المسارح التاريخية في أمريكا ويتسع لما يقارب من 5000 متفرجا تقريباً.

وتعتبر هذه الجولة بمثابة حدث فني مهم لأصالة في السوق الأمريكي، والذي سبقه إليها كلاً من اليسا ونانسي عجرم.