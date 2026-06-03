اليونان: القبض على 13 شخصا على صلة بمخطط مزعوم للحصول على إعانات زراعية من الاتحاد الأوروبي

ألقى المحققون في الجرائم المنظمة، مما يسمى بمكتب التحقيقات الفيدرالي اليوناني، القبض على 13 شخصا على صلة بمخطط مزعوم للحصول على إعانات زراعية من الاتحاد الأوروبي بطريقة احتيالية.

وتم تنفيذ عمليات الاعتقال في مدينتي كوزاني وأجرينيو في إطار تحقيق بشأن ما يشتبه أنه عملية احتيال في دعم حكومي بقيمة إجمالية تزيد عن 2,5 مليون يورو، حسب صحيفة كاثيمريني اليونانية، اليوم الأربعاء.

ومن بين هؤلاء المعتقلين مدير وموظف بمركز استقبال الإعلانات، حيث تم تقديم طلبات للحصول على إعانات زراعية.

وتشمل القضية إجمالي 39 مشتبها بهم متهمين بالمشاركة في المخطط.

وهزت القضية الأوسع نطاقا، المعروفة على نطاق واسع باسم فضيحة الوكالة الحكومية التي كانت مسئولة عن توزيع ومراقبة الإعانات الزراعية للاتحاد الأوروبي، والتي تم حلها الآن، اليونان لأشهر وتسببت في إحراج واسع النطاق للحكومة المحافظة لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.