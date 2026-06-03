أمين عام الناتو يصل إلى كييف عقب هجوم روسي مميت

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وصل أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته إلى كييف، بعد أيام من هجوم روسي آخر مميت بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية وأجزاء أخرى من البلاد.

وقالت المتحدثة باسم روته لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء، إن الأمين العام كان برفقته سفراء الدول الأعضاء بالحلف.

ويشكل سفراء الناتو مجلس شمال الأطلسي وهو أعلى كيان سياسي لاتخاذ القرارات في الناتو وعادة ما ينعقد مرة على الأقل كل أسبوع في بروكسل.

وأظهرت الصور التي تداولتها وسائل الإعلام الأوكرانية روته وهو ينزل من قطار النوم في محطة السكة الحديد في كييف.

ولأسباب أمنية، رفضت المتحدثة باسم أمين عام الناتو التعليق على الجدول المحدد للزيارة.

زار روته كييف في مناسبات عدة في الماضي للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي وغيره من السياسيين.

وحاليا يدعم الناتو أوكرانيا من خلال "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية" ما يطلق عليه برنامج بي.يور.آر.إل.

وتشمل المبادرة ذخيرة وأسلحة مصنعة في الولايات المتحدة وتباع للحلفاء الأوروبيين وكندا الذين يقومون بإتاحتها بعد ذلك لأوكرانيا.