جيش الاحتلال ينذر بإخلاء 3 بلدات وقرى جنوب لبنان

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلًا بالإخلاء لسكان قرى وبلدات: جباع، وحومين الفوقا، واركي الواقعة جنوب لبنان.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، الأربعاء، أن الجيش يعمل ضد حزب الله بقوة في تلك المناطق، في ضوء خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ودعا السكان إلى «إخلاء منازلهم فورًا، والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة»، محذرًا من أن «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر».

وتزامنًا مع مواصلة إسرائيل شنّ هجمات على جنوب لبنان، وفي اليوم الثاني من جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل تجري برعاية أمريكية في واشنطن، استشهد ستة أشخاص في ضربتين إسرائيليتين قرب صور جنوب لبنان اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة «فرانس برس».

وأوضح المصدر، طالبًا عدم كشف هويته، أن أربعة سوريين وفلسطينيَّين اثنين قتلوا في ضربتين إسرائيليتين على منطقة الحوش، بعدما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بغارتين إسرائيليتين على طريقين في المنطقة.

وفي سياق متصل، أفاد الإعلام الرسمي اللبناني بوقوع ضربة قرب بيروت صباحًا، حيث أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنه تم «استهداف سيارة على طريق خلدة، عند المدخل الجنوبي للعاصمة، على الطريق الرئيسي الواصل بين بيروت وجنوب لبنان»، ومحيط سيارة على طريق سينيق.

كما أشارت إلى أن «مسيّرة معادية استهدفت صباحًا، سيارة على أوتوستراد دير الزهراني - حبوش، وأفيد بوقوع إصابة»، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة المعبر في بلدة كفرتبنيت.

ولفتت إلى أن «مسيّرة معادية استهدفت آلية للجيش اللبناني بصاروخ موجه على طريق دير الزهراني - حبوش، وأفيد بوقوع إصابات».

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الاثنين، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وقف تل أبيب خططها لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل التزام حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل.