- آراء النقاد والجمهور تتفق على نجاح المسلسل.. وصبا مبارك تستعيد بريقها في شخصية مختلفة

نجح مسلسل "ورد على فل وياسمين" في جذب انتباه الجمهور والنقاد مع عرض أولى حلقاته على إحدى المنصات؛ حيث تباينت الإشادات بين عناصر العمل المختلفة، بينما كان الفنان أحمد عبدالوهاب القاسم المشترك في أغلب التعليقات التي اعتبرته مفاجأة المسلسل وأحد أبرز أسباب نجاحه حتى الآن.

وأجمع عدد من المتابعين والنقاد على أن أحمد عبدالوهاب يقدم واحدا من أفضل أدواره، مستندا إلى أداء هادئ وعفوي بعيد عن المبالغة، حيث وصفه أحد مستخدمي فيسبوك بأنه نموذج حقيقي لخفة الدم الطبيعية، مؤكدا أن حضوره الكوميدي لا يعتمد على الإفيهات الجاهزة أو المقتبسة من مواقع التواصل الاجتماعي، بل على أداء سلس وعفوي قادر على انتزاع الضحكات حتى في أكثر المشاهد إنسانية وحزنا.

كما اعتبر متابعون أن شخصية "طارق" التي يجسدها عبدالوهاب جاءت من أبرز مفاجآت الحلقة الأولى، مشيدين بقدرته على التعبير عن الصراعات الداخلية للشخصية من خلال النظرات وردود الأفعال البسيطة، إلى جانب الكيمياء الواضحة التي جمعت بينه وبين الفنانة صبا مبارك في المشاهد المشتركة بينهما.

إشادات واسعة بكوميديا أحمد عبدالوهاب

الإعلامية مها عادل حسني وصفت أحمد عبدالوهاب عبر حسابها على فيسبوك بأنه "اكتشاف كوميدي رهيب" و"نجم المرحلة المقبلة"، مؤكدة أن خفة ظله وحضوره اللافت يمثلان أحد أهم عناصر جاذبية العمل.

من جانبه، أشاد الناقد وليد سيف بالمسلسل، معتبرا أنه عمل "عظمة" بفضل تكامل عناصره الفنية، بداية من الكتابة التي قدمها الثنائي عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وصولا إلى الإخراج والأداء التمثيلي المتميز لأبطاله.

أما الناقد خالد عاشور فقدم قراءة أكثر تفصيلا للعمل، مؤكدا أنه بدأ مشاهدة المسلسل بتحفظات تجاه صبا مبارك بسبب بعض أعمالها الأخيرة، لكنه فوجئ بقدرة المخرج محمود عبدالتواب على استخراج أفضل ما لديها تمثيليا، مشيرا إلى نجاحها في تقديم شخصية "إلهام" الكوافيرة الشعبية بصورة مختلفة ومقنعة.

ورغم إشادته بمعظم فريق العمل، من بينهم إسماعيل فرغلي، ووليد فواز، وفدوى عابد، وسلوى محمد علي، وميمي جمال، والطفل سليم يوسف، فإن عاشور اعتبر أن أحمد عبدالوهاب هو "البطل الحقيقي" للحلقات الأولى، مشيدا بانسيابية أدائه ورشاقته وقدرته على خطف الانتباه في كل ظهور.

ولم تتوقف الإشادات عند الأداء التمثيلي فقط، إذ أثنى عدد من المشاهدين على واقعية التفاصيل التي قدمها العمل، خاصة فيما يتعلق بشخصية "إلهام"، حيث رأى بعض المتابعين أن ظهورها بشكل طبيعي بعيدا عن المبالغة في تصفيف الشعر أو المكياج، رغم عملها كوافيرة وخبيرة تجميل، منح الشخصية مصداقية وقُربا أكبر من الواقع.

وأجمع كثيرون أن مسلسل "ورد على فل وياسمين" نجح منذ حلقاته الأولى في تحقيق معادلة صعبة تجمع بين الدراما الإنسانية والرومانسية والكوميديا الخفيفة، مدعوما بكتابة تميل إلى البساطة والصدق، وإخراج يراهن على التفاصيل الصغيرة.

مسلسل " ورد على فل وياسمين " تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، وإخراج محمود عبدالتواب، وبطولة صبا مبارك ووليد فواز وأحمد عبدالوهاب وفدوى عابد وميمي جمال وسلوى محمد علي، وتدور الأحداث حول "إلهام" كوافيرة مطلقة تعيش حياة فوضوية وظروف صعبة بينما ترعى ابنها ووالدتها، وتلتقي بـ"طارق"، وهو طبيب تحاليل ومنظم جدا في حياته، في مرحلة حرجة من حياته، تنشأ بينهما قصة حب مليئة بالتحديات والمواقف الإنسانية عندما تتقاطع حياتهما.