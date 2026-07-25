مستشفيات غزة تستقبل 6 شهداء و37 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 6 شهداء، و37 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1191 شهيدًا، و3853 إصابة، و803 شهداء انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و317 شهيدًا، و173 ألفًا و961 إصابة.

وجدت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد مواطن – اليوم السبت - متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن سهيل رمضان حجي، متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء حي الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات شرقي الحي.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة شرقي بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية من خان يونس.

ونفذت آليات الاحتلال عمليات توغل وتجريف في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح.