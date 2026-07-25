أعلن نادي مولودية الجزائر توصله إلى اتفاق نهائي مع النجم يوسف البلايلي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تعكس رغبة “العميد” في تعزيز قدراته الهجومية.

وجاء الاتفاق عقب مفاوضات مكثفة قادها مدير الفريق جمال بلعمري، بحضور والد اللاعب ووكيله، وذلك بعد تعثر استمرار البلايلي مع نادي الترجي التونسي خلال الفترة الماضية.

وأكد النادي أن كافة التفاصيل التعاقدية، سواء المالية أو الإدارية، تم الاتفاق عليها بشكل كامل بين جميع الأطراف، على أن يدخل العقد حيز التنفيذ فور صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بشأن العقوبة الموقعة على اللاعب، إلى جانب اجتياز الفحص الطبي بنجاح.

وشددت إدارة مولودية الجزائر على التزامها التام بالإجراءات القانونية، في ظل العقوبة الحالية المفروضة على البلايلي، مع تمسكها بإتمام الصفقة وتنفيذ بنود الاتفاق المبرم.

وفي المقابل، يترقب الطرفان قرار “كاس” الذي سيحسم موقف اللاعب بشكل نهائي، تمهيدًا لتفعيل التعاقد رسميًا.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد قرر إيقاف يوسف البلايلي لمدة عام، على خلفية نزاع قانوني مع ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي.