إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة بأسوان

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة نقل بمنطقة العقبة الكبرى، التابعة لدائرة المدينة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الواقعة.

أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تفاوتت الإصابات بين كدمات وسحجات وإصابات متفرقة.

باشرت الجهات الأمنية معاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.