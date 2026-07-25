سوريا: مصرع 19 شخصا وإصابة 27 آخرين إثر تصادم حافلتين

توفي 19 شخصًا وأصيب 27 آخرون، اليوم السبت، في حصيلة أولية من جراء اصطدام حافلتين على طريق دير الزور–دمشق، في المنطقة الواقعة بين مدينتي السخنة وتدمر.

وقالت صحيفة «الثورة السورية» إن 19 شخصًا توفوا وأصيب 27 آخرون إثر اصطدام حافلتين على طريق دير الزور–دمشق.

من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين حافلة تقل عددًا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وأخرى مدنية، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، معربة عن بالغ حزنها وأسفها إزاء الحادث.

وأضافت الوزارة أن فرق الإسعاف والجهات المختصة سارعت إلى موقع التصادم، وبدأت نقل المصابين وإخلاء جثامين الضحايا.

وبحسب «تلفزيون سوريا»، قالت دائرة العلاقات في مديرية إعلام دير الزور إن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من العسكريين والمدنيين، موضحة أن الحصيلة الأولية للوفيات والمصابين قاربت 40 شخصًا.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تواصل انتشال جثامين متفحمة من داخل إحدى الحافلتين، على أن تصدر حصيلة محدثة عقب انتهاء عمليات الإنقاذ.

في حين أعلنت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة التصادم، مؤكدة استمرارها في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مشفى تدمر لتلقي العلاج.

كما تعمل الفرق، بالتعاون مع الجهات المختصة، على نقل جثامين الضحايا وتأمين موقع الحادث ومعالجة آثاره، بعدما استجابت فرق مركز تدمر للبلاغ وطلبت مؤازرة من مراكز دير الزور.