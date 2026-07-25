سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام حافلتي ركاب إلى 35 وفاة و30 إصابة

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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث السير الذي وقع على طريق دمشق–دير الزور، اليوم السبت، إلى 35 وفاة و30 إصابة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بأن الحادث وقع جراء اصطدام حافلة في المنطقة الواقعة بين السخنة وتدمر على طريق دير الزور - دمشق.

ولفت إلى أن وزارة الدفاع أرسلت عددًا من الحوامات للمشاركة ‏بعمليات الإخلاء الطبي للمصابين والضحايا إلى مستشفى حمص ‏العسكري.

وذكرت وزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية أن فرق الإسعاف والجهات المختصة سارعت إلى موقع الحادث، حيث يجري نقل المصابين وإجلاء الضحايا.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان، لمراسل «سانا» أن حصيلة الحادث بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة.

وأشار الدفاع المدني السوري عبر قناته على تطبيق «تلجرام»، إلى أن فرقه توجهت من مركز تدمر مع طلب مؤازرة من مراكز دير الزور للاستجابة للحادث.