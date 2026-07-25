الرئيس العراقي: حريصون على استقرار البلد وصيانة أمنه وسيادته

أكد الرئيس العراقي نزار ئاميدي، اليوم السبت الحرص على استقرار البلد وصيانة أمنه وسيادته وتقديم مصالحه، مشددا على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون أمن واستقرار العراق.

وقال الرئيس ئاميدي، في كلمة خلال مؤتمر"اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة" الذي نظمه تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، "لا يغيب عن بالِ أيٍّ منكم تفاقم التطورات الأمنية والحربية في منطقتنا. وندرك جميعاً تداعيات هذه التطورات على اقتصاد بلدنا ومن ثم على أمنه واستقراره وهذه آثار لن يكون أيّ بلد من بلدان المنطقة وحتى العالم بمنأى عن انعكاساتها".

وأضاف: "أن مسئوليتنا جميعاً كأجهزة وسلطات حكومية وقوى سياسية وكامل النظام السياسي العراقي هي في العمل الحريص جداً على استقرار البلد وصيانة أمنه وسيادته وتقديم مصالح العراق، وهي مصالح لا تتعدى على الآخرين بقدر ما تعضّد أيَّ جهد نبيل لتطويق هذه التداعيات وحفظ أمن وسلام المنطقة والعالم".

وشدد الرئيس على ضرورة "دعم وترسيخ الجهد الحكومي والقانوني الصارم في القضاء على بؤرِ الفساد والمفسدين وحفظ واستعادة المال العام من جانب، وفي تعضيد أمن واستقرار البلد وصيانة استقلاله من جانب ثانٍ".

ودعا ئاميدي، "كل الكتل السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة أن يراعوا تمثيل المرأة في استكمال الكابينة الوزارية، مشيرا إلى أنه كرئيس للجمهورية، سيكون ممتناً لو تم ترشيح إحدى النساء نائباً لرئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس مجلس الوزراء أو استحداث وزارة لشئون المرأة خارج الاستحقاقات الانتخابية".