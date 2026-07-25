الحوثي تعلن مسئوليتها عن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في جازان وينبع

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين، استهدفتا منشآت تابعة لشركة «أرامكو» في جازان وينبع، ردا على استهداف مدينة وميناء الحديدة وجزيرة كمران.

وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم، أنها «نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين؛ استهدفت الأولى أهدافًا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جازان، بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثانية أهدافًا حساسة تتبع شركة أرامكو في ينبع، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة».

وزعمت أن «العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة»، مؤكدة أن فرض الحصار البحري على السعودية لا يزال مستمرا.

واختتمت بيانها بالقول: «لن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا، استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة، وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد».

وأطلق الدفاع المدني السعودي، فجر السبت، إنذارات تحذيرية في منطقتي جازان وينبع، عقب غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية على أهداف للحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية.

ودعا الدفاع المدني، في بيانات منفصلة، السكان إلى التوجه لأماكن آمنة داخل المباني والابتعاد عن النوافذ، عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر، قبل إعلان زوال الخطر لاحقا.

وجاءت الإنذارات بعد ساعات من إعلان التحالف شن ضربات جوية على مواقع حوثية في الحديدة وجزيرة كمران، ردا على استهداف الجماعة لسفينة تجارية سعودية في البحر الأحمر، مساء الجمعة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، في بيان عبر منصة «إكس»، إن الحوثيين «قاموا بعمل جبان ومتهور عندما استهدفوا السفن التجارية في البحر الأحمر»، معتبرا ذلك «إرهابا بحريا» في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأضاف المالكي أن التحالف نفذ «ردا حازما وقويا» مع إعطاء الأولوية للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني، مؤكدا أن القوات المشتركة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفن والمصالح السعودية. وشدد على أن القوات سترد على أي أعمال عدائية «دون تهاون».