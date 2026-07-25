مسئول إيراني: الهجمات على الأهداف الأمريكية ستتواصل حتى يستسلم العدو

توعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، السبت، باستمرار الهجمات على الأهداف الأمريكية إلى أن "يستسلم العدو".

وقال ذو القدر في بيان: "ستتواصل الضربات الدقيقة حتى يتم الانتقام لدماء الأطفال الأبرياء الذين فقدوا حياتهم في ميناب ولامرد، وحتى يستسلم العدو".

وأضاف ذو القدر أن كل عمود دخان يرتفع في المنطقة يعني استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي تابع للولايات المتحدة.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة غارات في إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي.

لكن ترامب أعلن في 8 يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.