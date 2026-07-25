الأردن: اعتداءات المستوطنين في الضفة امتداد لسياسة إسرائيل المتطرفة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، محملة تل أبيب مسؤولية تلك الانتهاكات باعتبارها "امتداد لسياستها المتطرفة".

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من القرى الفلسطينية، وشملت إحراق منازل وأراضٍ زراعية ومركبات واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار، تمثل "تصاعدا لإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة".

وأكدت رفض المملكة لهذه الاعتداءات، معتبرة أنها تأتي امتدادا لـ"سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وإجراءاتها غير الشرعية" في الضفة الغربية، التي قالت إنها "تغذي التطرف والعنف وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وحملت الخارجية الأردنية إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن "الاعتداءات والجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وشددت الوزارة على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يرتبط بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي الإدانة الأردنية في ظل تصاعد اعتداءات جماعات استيطانية مسلحة في محافظات عدة بالضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات متواصلة وإجراءات استيطانية توسعية تحذر عمّان من تداعياتها على أمن المنطقة والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق، اعتقل الجيش الإسرائيلي، السبت، أكثر من 70 فلسطينيا خلال اقتحام مناطق متفرقة بالضفة، بينهم ما يزيد على 40 شخصا في بلدة تل قرب مدينة نابلس، فيما أصيب 8 آخرون في اعتداء نفذه مستوطنون على قرية فرعتا شرقي قلقيلية.

والجمعة، أستشهد 4 فلسطينيين وأصيب 7 على الأقل، فيما اعتقل 11 آخرون، في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في 16 منطقة في 6 محافظات بالضفة.

وتنوعت الاعتداءات بين إطلاق نار واقتحامات واعتداء بالضرب وإحراق منزل وممتلكات وأراض زراعية، إضافة إلى إغلاق مداخل بلدات ونصب حواجز عسكرية.

وتشهد الضفة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد 87 فلسطينيا منذ مطلع العام 2026.

ومنذ أكتوبر 2023، أستشهد أكثر من 1182 فلسطينيا وأصيب الآلاف في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.