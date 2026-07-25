متحدثة الحكومة الإيرانية: رفع أسعار البنزين أو تغيير آلية تقنينه بات أمرا محسوما

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الحكومة مضطرة إلى اعتماد سياسات جديدة لإدارة استهلاك البنزين، مؤكدة أن تعديل أسعار البنزين أو تغيير آلية تقنينه أصبح أمرًا محسومًا.

وأضافت مهاجراني، في تصريحات للصحفيين، أن البلاد بحاجة إلى إصلاح نمط استهلاك الوقود وتحقيق التوازن في هذا القطاع، في ظل استمرار بيع البنزين بأسعار مُدعمة.

وأوضحت أن آلية تنفيذ هذه الإصلاحات، سواء عبر تعديل الأسعار أو نظام الحصص، لا تزال قيد الدراسة، وستُعلن للرأي العام بشفافية بعد الانتهاء منها وقبل دخولها حيز التنفيذ.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة أن أي قرار يُتخذ في هذا الشأن سيُعلن رسميًا للمواطنين، وذلك وفقًا لما نشره موقع «إيران إنترناشيونال».

وتعزو الحكومة السبب الرئيس لهذا القرار إلى الارتفاع المتواصل في استهلاك البنزين، وتراجع القدرة الإنتاجية، وتزايد صعوبة الاستيراد في ظل ظروف الحرب.

ووفقًا للتقارير، بلغ استهلاك البنزين اليومي في إيران نحو 125 مليون لتر، في حين تقدر القدرة الإنتاجية الحالية بنحو 110 ملايين لتر.

ويقول مسئولون حكوميون إن تضرر جزء من البنية التحتية للطاقة خلال الحرب، وتزايد صعوبة الاستيراد، عمّقا الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأنهم مضطرون إلى استخدام أداة الأسعار للسيطرة على الطلب.