عضو مجلس الأهلي: مواجهة برشلونة الودية تعكس مكانة النادي وتاريخه

أعرب أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة الأهلي وشركة النادي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة، بالمشاركة في التنسيق لإقامة مباراة ودية بين الفريق الأول بالأحمر مع برشلونة الإسباني.

وكان وفد من شركة الأهلي لكرة القدم، ضم كلًّا من أحمد حسام عوض، ونيرة علي، المدير التنفيذي للشركة، قد قام بزيارة قصيرة إلى إسبانيا، جاء خلالها الاتفاق مع نادي برشلونة على إقامة مباراة في كرة القدم بين الناديين يوم 19 أغسطس المقبل في النسخة الـ 61 من كأس خوان جامبر.

وناقش الوفد مع مسئولي برشلونة، جابرييل مارتينيز، مدير الاتصالات، ومارينا يفيس، رئيس المشروعات الإستراتيجية، جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة، في أجواء ودية تعكس العلاقة الطيبة بين الناديين.

ونشر أحمد حسام عوض عدة صور له من زيارته لمقر برشلونة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلّق عليها قائلًا: "سعيد بإتمام الاتفاق بين النادي الأهلي ونادي برشلونة للمشاركة في بطولة خوان جامبر على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة".

وأتم أحمد حسام عوض تصريحاته قائلًا: "خطوة جديدة تعكس مكانة الأهلي وتاريخه، وإن شاء الله تكون مباراة تليق باسم النادي وجماهيره".