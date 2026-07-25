هونج كونج: إلغاء عشرات الرحلات الجوية والجنوب الصيني يتأهب لمواجهة الإعصار نول

أعلنت السلطات في جنوب الصين وهونج كونج حالة التأهب القصوى وإلغاء عشرات الرحلات الجوية يومي السبت والأحد بالتزامن مع قدوم الإعصار "نول" الذي جلب معه الرياح والأمطار الغزيرة إلى المنطقة.

وقال مرصد هونج كونج إن نول، الذي تصاحبه رياح قصوى تبلغ سرعتها 140 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه، كان يتحرك اليوم السبت بثبات عبر الجزء الشمالي الشرقي من بحر الصين الجنوبي ويقترب من ساحل شرقي جوانجدونج.

ويتوقع مرصد المدينة أن يصل إعصار نول إلى اليابسة صباح الأحد قرب مدينتي هويتشو وشانوي بجنوب الصين، جالبا معه زخات مطر وعواصف رعدية إلى أجزاء من المنطقة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن تشهد أجزاء من جنوب شرق جوانجدونج والساحل الجنوبي لفوجيان أمطارا غزيرة يومي السبت والأحد.

وقالت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان، إن نول سيجلب أمطارا غزيرة إلى أجزاء من جنوب وشرق تايوان. وكان يمر فوق المياه جنوب تايوان، ويتجه مبتعدا عن الجزيرة اليوم السبت.

وأظهر الموقع الإلكتروني لمطار هونج كونج أنه تم إلغاء أكثر من 150 رحلة جوية ليومي السبت والأحد.

ومع اقتراب الإعصار "نول" من هونج كونج، انهارت أجزاء من سقالة كبيرة على مبنى شاهق بعد ظهر اليوم السبت، حسبما قالت الشرطة المحلية، مضيفة أن التقارير الأولية أشارت إلى عدم وجود إصابات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص بحلول مساء الجمعة ، في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية.

وتم إلغاء خدمات القطارات في المقاطعة ليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".