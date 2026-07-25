 رئيسة وزراء اليابان تؤكد تأمين إمدادات كافية من النفط الخام في البلاد - بوابة الشروق
السبت 25 يوليه 2026 3:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيسة وزراء اليابان تؤكد تأمين إمدادات كافية من النفط الخام في البلاد

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: السبت 25 يوليه 2026 - 3:29 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 3:29 م

أكدت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي اليوم السبت مجددا أنه تم تأمين إمدادات كافية من النفط الخام في البلاد، خلال  الوقت الحالي.

وفي رد على تجدد التدهور في الوضع في الشرق الأوسط، قالت رئيسة الوزراء في منشور على موقع إكس إنه من المتوقع شراء الكمية الضرورية اللازمة للنفط الخام لهذا الشهر، وأن الحكومة لن تسحب من مخزوناتها من النفط، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم السبت.

وأوضحت أن عملية الشراء للشهر المقبل تمضي على المسار الصحيح أيضا، معربة عن إصرارها لمواصلة جهود الحصول على الكمية الضرورية لليابان ككل.

يشار إلى أن هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران انهارت في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تبادل الجانبان الضربات.


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