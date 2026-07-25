يواصل الفيلم الروائي القصير «الأدهم»، للمخرجة إيمان حاتم، رحلته في المهرجانات الدولية، إذ انضم رسميًا إلى قائمة الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة من مهرجان يونيفرسال السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2026 بمدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، وذلك بعد نجاحه في حصد جائزة أفضل إخراج – جائزة داوود عبد السيد – بمهرجان العودة السينمائي الدولي.

ويُعد مهرجان يونيفرسال السينمائي أحد المهرجانات الأمريكية الداعمة للسينما المستقلة، ويستقطب سنويًا مشاركات من مختلف دول العالم، مقدمًا منصة لعرض الأعمال الروائية والوثائقية والقصيرة، بجانب مسابقات في عدد من الفئات الفنية.

ويتناول الفيلم قصة أسرة تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد وفاة ابنها في حادث سيارة، لكنه لا يتوقف عند حدود المأساة، بل يغوص في التأثيرات النفسية التي تتركها الخسارة على أفراد الأسرة، وخاصة الأب الذي يعجز عن تقبل رحيل ابنه، فيعيش أسيرًا للذكريات والهواجس، ويحمّل زوجته مسئولية ما حدث، قبل أن تكشف الأحداث أن معركته الحقيقية ليست معها، وإنما مع حزنه وإنكاره لفكرة الموت.

ويطرح «الأدهم» رؤية نفسية تتجاوز الميلودراما التقليدية، إذ يناقش كيف يمكن للحزن أن يتحول إلى حالة وجودية تعيد تشكيل الوعي والعلاقات الإنسانية، وكيف يصبح التمسك بالذكرى عائقًا أمام القدرة على تجاوز الفقد، مقدمًا معالجة تعتمد على الإيقاع الهادئ، والمناخ البصري المكثف، والتداخل بين الواقع واللاوعي، بما يمنح التجربة الإنسانية أبعادًا أكثر عمقًا.



