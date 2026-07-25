ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 73 ألفا و317 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 73 ألفا و317 شهيدا، بعد تسجيل 6 شهداء خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 6 شهداء، بينهم 4 أستشهدوا في هجمات جديدة، و2 توفيا متأثرين بإصابتيهما، فضلا عن 37 مصابا.

ولم توضح الوزارة ملابسات سقوط القتلى والجرحى الجدد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر 2025، عبر القصف وإطلاق النار.

وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفعت إلى ألف و191 شهيدا و3 آلاف و853 مصابا.

وأفادت بأن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 بلغت 73 ألفا و317 شهيدا و173 ألفا و961 مصابا.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة التي خلفت، إلى جانب الضحايا، دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها بأشكال مختلفة.