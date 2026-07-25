قوات الاحتلال تعتقل 66 فلسطينيا من محافظات الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في عديد المناطق بالضفة الغربية، طالت 66 فلسطينيا على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 30 مواطنا من قرية تل جنوب غرب نابلس بشمال الضفة" .

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطنا من رام الله، و5 من جنين، و8 بالخليل، و3 في بيت لحم، و5 في طولكرم، لافتة إلى اعتقال مواطن من بلدة العيزرية جنوب القدس".

وكانت مصادر أمنية قالت: "قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل، التي شهدت أمس مجزرة أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين" ، موضحة أن "قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 30 مواطنا، كما أخضعت عددا آخر من الأهالي لتحقيقات ميدانية، فيما لا يزال العدوان مستمرا".

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة، إن 4 فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي بقرية "تل"، في تصعيد جديد للتوتر بالأراضي المحتلة بعدما قُتل مستوطنين خلال مواجهة مع السكان المحليين.

وقال مسئولو الصحة إن إسرائيليين اثنين آخرين وأربعة فلسطينيين، أصيبوا. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "شاملة" في الضفة الغربية.