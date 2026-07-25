نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل وتحقق ميدانيا مع 80 مواطنا على الأقل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت ما لا يقل عن 80 مواطنًا من الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون، علمًا أن العدد مرشح للارتفاع في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صدر اليوم السبت، أن هذه الحملة جاءت بعد يوم من المجزرة التي نفذها الاحتلال في بلدة تل بمحافظة نابلس، وتركزت بشكل رئيسي في البلدة، حيث تعرض عشرات المواطنين للاعتقال والتحقيق الميداني، في إطار سياسة العقاب والانتقام الجماعي التي يواصل الاحتلال تكريسها بحق الفلسطينيين.

وأضاف النادي أن الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة غير مسبوقة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، مؤكدًا أن معظم حملات الاعتقال التي نُفذت خلال الفترة الأخيرة جاءت على خلفية تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم حماية بلداتهم وأراضيهم.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل توسيع استخدام التحقيق الميداني كأداة قمع ممنهجة، بعدما تحول إلى سياسة ثابتة تُمارس في مختلف المحافظات، حيث تُحتجز أعداد كبيرة من المواطنين لساعات طويلة، وتُجبر العائلات على مغادرة منازلها، وتترافق الاقتحامات مع عمليات إرهاب وتخريب وتدمير للمنازل والممتلكات، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية والنفسية التي تسبق أو ترافق عمليات الاعتقال.

وأكد نادي الأسير أن هذه الجرائم تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال القائمة منذ عقود في استهداف الوجود الفلسطيني وفرض أدوات القمع والسيطرة، إلا أن ما شهدته المرحلة التي تلت جريمة الإبادة هو تصاعد غير مسبوق في مستوى العنف والانتهاكات، سواء خلال عمليات الاعتقال أو داخل سجون الاحتلال.

ولفت النادي إلى أن حملات الاعتقال اليومية تشكل إحدى أبرز أدوات العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري 3600 حالة، إلى جانب آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتحقيق الميداني.

وذكر أن هذا العدد لا يُعدّ سابقة، مع توثيق في الأشهر الأولى من جريمة الإبادة تصاعدًا غير مسبوق في حملات الاعتقال، سُجلت خلاله أعلى أعداد لحالات الاعتقال والتحقيق الميداني، في سياق سياسة الاحتلال الهادفة إلى توسيع دائرة الاستهداف الجماعي بحق الفلسطينيين.