البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات، التصعيد الخطير الذي تنفذه ميليشيات المستوطنين الإرهابية، بحماية مباشرة من قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي، ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب إحراق المنازل والممتلكات والاعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية.

ونوه في بيان، اليوم السبت، أن هذا التصعيد الخطير يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن ما تشهده الضفة الغربية من هجمات إرهابية منظمة تنفذها ميليشيات المستوطنين، في ظل الدعم الكامل الذي توفره حكومة كيان الاحتلال المتطرفة، يكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف إرهاب الشعب الفلسطيني، وتهجيره قسرًا من أرضه، وفرض واقع استيطاني بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد اليماحي، على أن استمرار جرائم القتل والاغتيالات الميدانية، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين العزل وممتلكاتهم، يعكس إصرار كيان الاحتلال على توسيع دائرة العدوان في الضفة الغربية بالتوازي مع ما ترتكبه من جرائم إبادة وتجويع وتدمير في قطاع غزة، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للإرهاب الاستيطاني، ومحاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين المتورطين في هذه الجرائم، وفرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال، ووقف جميع أشكال الدعم التي تسهم في استمرار انتهاكاتها الجسيمة.

وناشد إدراج ميليشيات المستوطنين المتطرفين والتنظيمات الاستيطانية المسلحة على قوائم الإرهاب الوطنية والدولية، باعتبارها جماعات تمارس إرهابًا منظمًا ضد المدنيين الفلسطينيين، وحظر التعامل مع المستوطنات، وتعليق أي امتيازات أو اتفاقيات مع حكومة كيان الاحتلال إلى حين امتثالها الكامل لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد تأكيده أن إفلات كيان الاحتلال من العقاب شجع على تصاعد جرائمه، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة تكفل وقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وفي وقت سابق، طالبت منظمات حقوقية بينها إسرائيلية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء النداء عقب هجوم شنه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على بلدة تل بمحافظة نابلس شمالي الضفة وأسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين ومستوطن وعسكري إسرائيليين، وسط دعوات إسرائيلية لشن هجمات انتقامية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد 1182 فلسطينيا وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.