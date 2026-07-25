الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة ويطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددًا من القرى، وإحراق المستوطنين منازل وأراضٍ زراعية ومركبات، واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار، وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان السبت، رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات المُدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، والتي تُعدّ امتدادًا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة؛ التي تغذّي التطرف والعنف ضدّ الشعب الفلسطيني، وتقوّض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مُحمِّلًا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسئوليةَ هذه الاعتداءات.

وطالب المجالي، المجتمع الدولي بتحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتواصلت، منذ صباح السبت، اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وسط محاولات لفرض وقائع استيطانية جديدة، تخللتها هجمات استهدفت منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على الطريق الواصل بين بلدة عصيرة الشمالية وعسكر البلد شمال نابلس، على بعد نحو خمس كيلومترات من بؤرة حار عيبال.

وأكدت منظمة «البيدر» الحقوقية أن إقامة البؤرة الجديدة تأتي في سياق تسريع التوسع الاستيطاني وتقطيع أوصال المنطقة، محذرة من أنها تهدد بعزل أراضي المواطنين وزيادة المخاطر والمضايقات التي يتعرض لها السكان والمزارعون.

وفي تجمع جبع، هاجمت مجموعات من المستوطنين أطراف التجمع السكني وعددًا من منازل المواطنين، إلا أن الأهالي تصدوا للهجوم بشكل جماعي وتمكنوا من إحباطه ومنع المستوطنين من إلحاق أضرار بالممتلكات.

وامتدت الاعتداءات إلى بلدات وقرى أخرى في محافظة نابلس ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين.

وشهدت مناطق عدة اقتحامات نفذها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، استهدفت الأراضي الزراعية والمنازل القريبة من المستوطنات، إلى جانب محاولات لإغلاق الطرق ورشق مركبات المواطنين بالحجارة.

ويأتي هذا التصعيد في إطار هجمات ميدانية متواصلة تهدف إلى التضييق على التجمعات الفلسطينية وتوسيع السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية.

وأسفرت اعتداءات المستوطنين، أمس الجمعة، عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة العشرات في هجمات طالت مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس، بمشاركة جيش الاحتلال، وتخللتها عمليات إحراق لمنازل ومركبات وأراضٍ زراعية.