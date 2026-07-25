الأمن يكشف حقيقة ادعاء محاولة سرقة سيارة بالإكراه في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات ادعاء شخص قيام آخرين بالتعدي على سيارته وإحداث تلفيات بها لإجباره على التوقف بهدف سرقته بالإكراه بالإسكندرية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام آخرين بالتعدي على سيارته وإحداث تلفيات بها لإجباره على التوقف بهدف سرقته بالإكراه بأحد الطرق بالإسكندرية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وباستدعاء القائم على النشر (مقيم بمنطقة أول طنطا بالغربية)، وبسؤاله قرر أنه حال قيادته سيارته بتاريخ 21 يوليو الجاري بأحد المحاور بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإلقاء قطعة من الحجارة تجاه سيارته، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، حال إلقائه الحجارة تجاه كلب ضال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.