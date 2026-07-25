هيئة بريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث وقع بمياه خليج عمان يتعلق بناقلة نفط وقوات مسلحة

ذكرت هيئة عمليات التجارة ‌البحرية البريطانية، اليوم السبت، أنها تلقت بلاغًا عن حادثة وقعت في خليج عمان ⁠أمس الجمعة، شملت ناقلة وقوات مسلحة.

ونصحت الهيئة، السفن بالاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة ‌بالأمن ⁠البحري، والبقاء في حالة تأهب لمواكبة التطورات ⁠في البيئة العملياتية، بحسب وكالة «رويترز».

وتعتزم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في المقابل، عقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل؛ يهدف إلى تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد مسئول في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ترغبان في عقد مؤتمر مضيق هرمز الأسبوع المقبل، بحسب موقع «أكسيوس».

ونقل «أكسيوس»، عن دبلوماسيين أوروبيين ومصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة ترغب في أن يرسل حلفاؤها معدات إلى المنطقة، مثل سفن إزالة الألغام وسفن حربية وطائرات مسيرة، للمساعدة في تأمين الممرات الملاحية.

وقال دبلوماسي أوروبي: «يبحث الأمريكيون عن مخرج، ويريدون مساعدتنا».

وتسعى الولايات المتحدة، للبناء على مناقشات سابقة أجرتها بريطانيا وفرنسا مع عدة دول، وتريد من حلفائها إرسال معدات بحرية للمنطقة، فيما تشترط دول عدة إنهاء القتال في المضيق كشرط للمشاركة في المهمة الدولية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصعيد عسكري مستمر، إذ تشن القوات الأمريكية غارات يومية على أهداف عسكرية إيرانية منذ بدء إيران مهاجمة السفن في مضيق هرمز قبل أسبوعين، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الهجمات الإيرانية خلال الأيام الأربعة الماضية، وإن كان مسئولون آخرون يرون أن إيران لا تزال قادرة على مهاجمة السفن.