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لقي 9 أشخاص مصرعهم جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق مختلفة من أفغانستان منذ أمس الجمعة.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الأفغانية، اليوم السبت، عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، أن 9 أشخاص لقوا حتفهم جراء السيول التي اجتاحت البلاد.

وأضافت الهيئة أن 131 منزلاً دُمر بالكامل، فيما تعرض 332 منزلاً لأضرار جزئية، مشيرة إلى تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وجرف المحاصيل بفعل السيول.

وأكدت وصول فرق الاستجابة الطارئة إلى المناطق المنكوبة، وبدء توزيع مساعدات غذائية وغير غذائية على المتضررين من الفيضانات.

وكان 20 شخصًا قد لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي في ولاية نورستان شرقي البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة التي ضربت المنطقة.