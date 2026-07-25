جوتيريش من دمشق: نقف إلى جانب سوريا في هذه ‏اللحظة ‏المفصلية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، وقوف ‏المنظمة ‏الدولية إلى جانب سوريا، داعياً المجتمع الدولي ‏إلى عدم ادخار ‏أي جهد لدعم الشعب السوري‎.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) جوتيريش قوله، في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس)، عقب ‏وصوله إلى دمشق اليوم: "وصلت ‏للتو إلى دمشق في ‏زيارة تضامنية"، مشيراً إلى أن الأمم ‏المتحدة تقف مع سوريا في ‏هذه اللحظة المفصلية‎.‎

وأضاف جوتيريش: "أناشد ‌‏المجتمع الدولي ألا يدخر أي ‏جهد ‏لدعم الشعب السوري.‏

وكان جوتيريش والوفد المرافق له وصل إلى مطار ‏دمشق ‏الدولي صباح اليوم، وكان في استقباله وزير ‏الخارجية ‏والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك في ‏إطار زيارة "تاريخية" لسوريا ‏تعتبر الأولى لأمين عام ‏الأمم المتحدة منذ عام 2009.‎

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الأمين العام لسوريا منذ توليه منصبه في عام 2017، وتأتي بعد 17 عاما من زيارة الأمين العام السابق بان كي مون إلى سوريا عام 2009.

ومن المقرر أن يلتقي جوتيريش الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الزيارة.