مصرع شاب قبل زفافه بشهر وزوجين إثر انقلاب سيارة في مصرف بالشرقية

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب شخص آخر بكدمات وسحجات؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة داخل أحد المصارف أمام عزبة الجيزاوية على طريق قرية ميت معلا التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل مصرف بطريق ميت معلا.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص مصرع كل من: "سارة عيد صالح"، 30 عاما، ربة منزل، وزوجها "أحمد جمال عودة"، 47 عاما، عامل، و"أحمد عبدالسلام"، 25 عاما، مقيم بقرية دهمشة، فيما أصيب شخص آخر بكدمات وسحجات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب المتوفى "أحمد عبدالسلام" كان يستعد للاحتفال بزفافه الشهر المقبل، فيما خيم الحزن على أهالي قريته عقب نبأ وفاته.

وتمكنت قوات الإنقاذ والأجهزة المعنية من انتشال السيارة والضحايا، ونقلت الجث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مشتول السوق المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصاب لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.