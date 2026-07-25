 إصابة 11 شخصا إثر انقلاب تروسيكل بطريق بلبيس – العاشر من رمضان بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 11 شخصا إثر انقلاب تروسيكل بطريق بلبيس – العاشر من رمضان بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: السبت 25 يوليه 2026 - 12:07 م | آخر تحديث: السبت 25 يوليه 2026 - 12:07 م

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، ما بين سحجات وكدمات وكسور؛ إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق بلبيس – العاشر من رمضان، بعد منطقة الكلية الجوية بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق بلبيس – العاشر من رمضان، بعد منطقة الكلية الجوية.

وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفيات بلبيس لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

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